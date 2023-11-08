Соболенко — о потере статуса первой ракетки мира: «Дело не в рейтинге»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала потерю первой строчки в рейтинге WTA.

«В этом году у меня было много уроков, тяжелых поражений и замечательных побед. Стать первой ракеткой мира... пусть и ненадолго (смеется). Неважно. Дело не в рейтинге. В таких трудных матчах ты должен учиться чему-то. Я чувствую, что двигаюсь в верном направлении», — цитирует Соболенко TennisUpToDate.

Соболенко стала первой ракеткой мира после US Open-2023. В обновленном рейтинге WTA на первую строчку вернется представительница Польши Ига Свентек. 22-летняя полька стала победительницей Итогового турнира WTA, обыграв в финале американку Джессику Пегулу (6:1, 6:0). Эта победа обеспечит ей возвращение в лидеры мировой классификации.