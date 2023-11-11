Кудерметов — о дочерях-теннисистках: «Изначально не хотел, чтобы они стали профессиональными спортсменами»

Экс-нападающий «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга», двукратный чемпион России Эдуард Кудерметов в интервью «СЭ» рассказал о теннисной карьере дочерей — Вероники и Полины Кудерметовых.

— Профессиональные спортсмены нередко оберегают детей от большого спорта. Вам пришлось метаться и думать, отдавать ли дочерей в профессиональный спорт?

— Конечно. Изначально не хотел, чтобы они стали профессиональными спортсменами. Пусть танцуют, рисуют, поют, играют, но для себя. Объяснял, что такое спортивная жизнь, какие трудности она несет. Но они уперлись: «Нет — и точка». Когда Вероника начала участвовать в турнирах, Полина была еще совсем маленькой. Жена одна в Москве не справлялась, пока я играл в Магнитогорске. Подошел к тренеру Федору Канарейкину, объяснил ситуацию. А меня звал «Спартак». Пришлось переехать, чтобы помочь дочери с тренировками. В теннисе все индивидуально, не так, как в хоккее. Везде возили сами, все делали сами.

— Финансово тяжело содержать теннисистку?

— В первое время — только затраты. Никакой самоокупаемости, конечно же. Я привык в хоккее, что билетами, гостиницами, питанием и прочими моментами занимается администратор. В теннисе — все самостоятельно. Логистика, гостиницы, аренда кортов — делаешь все сам. Очень тяжелый труд. Сейчас, не уверен, что справился бы с этим. Теннис очень популярный вид спорта. За границей много людей играют: арендуют корты, ракетки. Корты открывают при отелях, на курортах. Кажется, что весь мир играет в теннис. Играть-то можно, но профессиональными спортсменами становятся единицы. И никто не знает, получится у твоего ребенка или нет.