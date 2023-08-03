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Сегодня, 12:15

Наоми Осака намерена вернуться в тур после рождения ребенка

Виктория Кравченко
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Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что настроена на возвращение в тур после рождения ребенка. 11 июля у спортсменки родилась дочь.

«Никогда не думала, что вернусь в тур, если у меня будет ребенок. Но чувствую, что это был волшебный момент для меня. Я действительно хочу усердно работать. Я играю в теннис с трех лет и хочу наслаждаться временем, отведенным мне на этот спорт», — цитирует Осаку Mountaintop Conversations.

25-летняя Осака взяла паузу в карьере. Она является двукратной победительницей Australian Open в 2019-м и 2021-м и US-Open в 2018-м и 2020-м.

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