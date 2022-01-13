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Сегодня, 13:32

Определился соперник Касаткиной по полуфиналу турнира WTA в Сиднее

Иван Торопцев
Корреспондент

Стал известен соперник Дарьи Касаткиной по полуфиналу турнира WTA в Сиднее (Австралия).

Россиянка сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая в четвертьфинале победила швейцарку Белинду Бенчич.

Матч между Касаткиной и Бадосой состоится завтра, 14 января. Начало — в 11.00 (мск).

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Паула Бадоса (Испания, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
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