Определился соперник Касаткиной по полуфиналу турнира WTA в Сиднее

Стал известен соперник Дарьи Касаткиной по полуфиналу турнира WTA в Сиднее (Австралия).

Россиянка сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая в четвертьфинале победила швейцарку Белинду Бенчич.

Матч между Касаткиной и Бадосой состоится завтра, 14 января. Начало — в 11.00 (мск).

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Паула Бадоса (Испания, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:3