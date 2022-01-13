Определился соперник Касаткиной по полуфиналу турнира WTA в Сиднее
Стал известен соперник Дарьи Касаткиной по полуфиналу турнира WTA в Сиднее (Австралия).
Россиянка сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая в четвертьфинале победила швейцарку Белинду Бенчич.
Матч между Касаткиной и Бадосой состоится завтра, 14 января. Начало — в 11.00 (мск).
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney Tennis Classic
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Паула Бадоса (Испания, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:3
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