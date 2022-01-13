Касаткина обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал турнира WTA в Сиднее

Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Сиднее (Австралия). В четвертьфинале россиянка обыграла испанку Гарбинье Мугурусу — 6:4, 6:4. В полуфинале Касаткина сыграет с победителем матча Паула Бадоса (Испания, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария). Сидней (Австралия) Турнир WTA Sydney Tennis Classic Призовой фонд 703 580 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Дарья Касаткина (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) — 6:4, 6:4