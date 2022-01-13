Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:44

Касаткина обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал турнира WTA в Сиднее

Иван Торопцев
Корреспондент

Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Сиднее (Австралия).

В четвертьфинале россиянка обыграла испанку Гарбинье Мугурусу — 6:4, 6:4.

В полуфинале Касаткина сыграет с победителем матча Паула Бадоса (Испания, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) — 6:4, 6:4

Теннис
Гарбинье Мугуруса
Дарья Касаткина
2
Читайте также
«Были слышны разговоры, что из-за меня гибнут люди». Звезда казахских ММА завершил карьеру после атаки ОМОНа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гауфф вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости