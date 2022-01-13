Касаткина обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал турнира WTA в Сиднее
Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Сиднее (Австралия).
В четвертьфинале россиянка обыграла испанку Гарбинье Мугурусу — 6:4, 6:4.
В полуфинале Касаткина сыграет с победителем матча Паула Бадоса (Испания, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney Tennis Classic
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дарья Касаткина (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) — 6:4, 6:4
Новости