5 теннисисток вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2021 года.

Рейтинг возглавляет японская теннисистка Наоми Осака, помимо нее в топ-10 попали еще 4 теннисистки.

Самые высокооплачиваемые спортсменки мира по версии Forbes по итогам 2021 года

1. Наоми Осака (теннис) — 57,3 миллиона долларов (2,3 миллиона — призовые на турнирах, 55 миллионов — доходы, полученные вне корта)

2. Серена Уильямс (теннис) — 45,9 миллиона долларов (0,9 миллиона + 45 миллионов)

3. Винус Уильямс (теннис) — 11,3 миллиона долларов (0,3 миллиона + 11 миллионов)

4. Симона Байлз (спортивная гимнастика) — 10,1 миллиона долларов (0,1 миллиона + 10 миллионов)

5. Гарбинье Мугуруса (теннис) — 8,8 миллиона долларов (2,8 миллиона + 6 миллионов)

6. Ко Джин Янг (гольф) — 7,5 миллиона долларов (3,5 миллиона + 4 миллиона)

7. Пусарла Венката Синдху (бадминтон) — 7,2 миллиона долларов (0,2 миллиона + 7 миллионов)

8. Эшли Барти (теннис) — 6,9 миллиона долларов (3,9 миллиона + 3 миллиона)

9. Нелли Корда (гольф) — 5,9 миллиона долларов (2,4 миллиона + 3,5 миллиона)

10. Кэндис Паркер (баскетбол) — 5,7 миллиона долларов (0,2 миллиона + 5,5 миллиона)