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Сегодня, 15:47

5 теннисисток вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

Иван Торопцев
Корреспондент
Наоми Осака.
Фото Instagram

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2021 года.

Рейтинг возглавляет японская теннисистка Наоми Осака, помимо нее в топ-10 попали еще 4 теннисистки.

Самые высокооплачиваемые спортсменки мира по версии Forbes по итогам 2021 года

1. Наоми Осака (теннис) — 57,3 миллиона долларов (2,3 миллиона — призовые на турнирах, 55 миллионов — доходы, полученные вне корта)

2. Серена Уильямс (теннис) — 45,9 миллиона долларов (0,9 миллиона + 45 миллионов)

3. Винус Уильямс (теннис) — 11,3 миллиона долларов (0,3 миллиона + 11 миллионов)

4. Симона Байлз (спортивная гимнастика) — 10,1 миллиона долларов (0,1 миллиона + 10 миллионов)

5. Гарбинье Мугуруса (теннис) — 8,8 миллиона долларов (2,8 миллиона + 6 миллионов)

6. Ко Джин Янг (гольф) — 7,5 миллиона долларов (3,5 миллиона + 4 миллиона)

7. Пусарла Венката Синдху (бадминтон) — 7,2 миллиона долларов (0,2 миллиона + 7 миллионов)

8. Эшли Барти (теннис) — 6,9 миллиона долларов (3,9 миллиона + 3 миллиона)

9. Нелли Корда (гольф) — 5,9 миллиона долларов (2,4 миллиона + 3,5 миллиона)

10. Кэндис Паркер (баскетбол) — 5,7 миллиона долларов (0,2 миллиона + 5,5 миллиона)

Источник: https://www.forbes.com/sites/brettknight/2022/01/13/the-highest-paid-female-athletes-score-a-record-167-million/?sh=3e2b97678cc1
Теннис
Наоми Осака
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