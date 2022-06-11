Определились финалистки теннисного турнира в Ноттингеме
Определились финалистки женского теннисного турнира в Ноттингеме. В решающем матче сыграют Элисон Риске из США и представительница Бразилии Беатрис Хаддад Майя.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Open Nottingham
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Элисон Риске (США, 6) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:3, 4:6, 6:3
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 7) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:3, 4:1 отказ 2-го игрока
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