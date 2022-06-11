Определились финалистки теннисного турнира в Ноттингеме

Определились финалистки женского теннисного турнира в Ноттингеме. В решающем матче сыграют Элисон Риске из США и представительница Бразилии Беатрис Хаддад Майя.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Open Nottingham

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Элисон Риске (США, 6) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:3, 4:6, 6:3

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 7) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:3, 4:1 отказ 2-го игрока