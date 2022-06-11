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Сегодня, 16:08

Кудерметова в паре с Мертенс вышли в финал турнира в Хертогенбосе

Виктория Кравченко
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Россиянка Вероника Кудерметова в паре с Элис Мертенс обыграли Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония, 4) в полуфинале турнира в Хертогенбосе — 6:4, 6:2.

В финале россиянка и бельгийка встретятся с Эллен Перес/Тамара Зиданшек (Австралия/Словения).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония, 4) — 6:4, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
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