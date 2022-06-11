Кудерметова в паре с Мертенс вышли в финал турнира в Хертогенбосе
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с Элис Мертенс обыграли Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония, 4) в полуфинале турнира в Хертогенбосе — 6:4, 6:2.
В финале россиянка и бельгийка встретятся с Эллен Перес/Тамара Зиданшек (Австралия/Словения).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Полуфинал
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония, 4) — 6:4, 6:2
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