Екатерина Александрова выиграла турнир в Хертогенбосе
Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир WTA 250 в Хертогенбосе.
В финале 27-летняя россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко. Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счетом 7:5, 6:0.
Александрова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Соболенко — три эйса, четыре двойные и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Россиянка выиграла второй титул WTA в карьере — первый она взяла в 2020-м в Шэньчжэне.
Александрова занимает 30-е место в рейтинге WTA. Соболенко находится на шестой позиции.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Екатерина Александрова (Россия, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:5, 6:0