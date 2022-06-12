Екатерина Александрова выиграла турнир в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир WTA 250 в Хертогенбосе.

В финале 27-летняя россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко. Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счетом 7:5, 6:0.

Александрова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Соболенко — три эйса, четыре двойные и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Россиянка выиграла второй титул WTA в карьере — первый она взяла в 2020-м в Шэньчжэне.

Александрова занимает 30-е место в рейтинге WTA. Соболенко находится на шестой позиции.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:5, 6:0