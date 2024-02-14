Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла Маркету Вондроушову из Чехии в третьем круге турнира в Дохе (Катар) — 7:5, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 51 минуту.
В четвертьфинале 32-летняя россиянка сыграет с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США, Q) — Катержина Синякова (Чехия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — 7:5, 6:3
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