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14 февраля, 16:11

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла Маркету Вондроушову из Чехии в третьем круге турнира в Дохе (Катар) — 7:5, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

В четвертьфинале 32-летняя россиянка сыграет с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США, Q) — Катержина Синякова (Чехия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — 7:5, 6:3

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Маркета Вондроушова
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