Ольховский считает, что Андреева заслуженно стала новичком года по версии WTA

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на признание Мирры Андреевой новичком года на церемонии WTA Player Award-2023.

«На мой взгляд, Мирра заслуженно получила эту награду. Она лучшая среди новичков и показала хорошие результаты, поэтому ей и дали эту награду. Я бы еще выделил двух других наших девочек, которые были номинированы: Диану Шнайдер, Элину Аванесян. Плюс Алину Корнееву, которая сыграла не так много турниров на взрослом уровне, но выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» и Итоговый турнир, что тоже очень хороший результат», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В 2023 году Андреева впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» и одержала первую победу, обыграв американку Элисон Риск на (6:2, 6:1) на «Ролан Гаррос». Она дошла до 3-го раунда турнира. Также россиянка добралась до 4-го раунда Уимблдона и 2-го раунда US Open.

Андреева в этом году поднялась на 359 позиций в рейтинге WTA — с 405-го на 46-е место.