Селиваненко — о признании Андреевой новичком года WTA: «Для нее это только начало длинного пути в профессиональном туре»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на признание Мирры Андреевой новичком года на церемонии WTA Player Award-2023.

«Любая подобная номинация всегда одновременно и почетна, и в какой-то степени субъективна. Все номинанты достойны. Мирра провела впечатляющий в своем возрасте сезон и по совокупности всех факторов заслуженно была выбрана в этой номинации. Что касается будущего, то для нее это только начало длинного пути в профессиональном туре, в котором необходимо постоянно совершенствоваться и планомерно идти вперед. И не обращать внимание на иногда искусственно создаваемый ажиотаж вокруг», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В 2023 году Андреева впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» и одержала первую победу, обыграв американку Элисон Риск на (6:2, 6:1) на «Ролан Гаррос». Она дошла до 3-го раунда турнира. Также россиянка добралась до 4-го раунда Уимблдона и 2-го раунда US Open.

Андреева в этом году поднялась на 359 позиций в рейтинге WTA — с 405-го на 46-е место.