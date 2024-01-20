Ольховский оценил перспективы 16-летней Андреевой во взрослом теннисе

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о будущем 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Давайте не будем загадывать. Лидеры мирового женского тенниса выходят не из одного возраста. Не будем оказывать дополнительного давления на Андрееву. Она уже сейчас показывает отличные результаты. Думаю, шаг за шагом класс ее игры будет повышаться», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Андреева занимает 47-е место в текущем рейтинге АТР. На проходящем сейчас Открытом чемпионате Австралии россиянка вышла в четвертый круг.