Чесноков сравнил теннисистку Соболенко с танком

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что белорусская тенниска Арина Соболенко потрясающе играет на Australian Open и идет по турнирной сетке уверенно, как танк.

«Соболенко находится в очень хорошей форме. Она потрясающе играет и громит соперниц одну за другой, не оставляя им ни единого шанса. Она сметает всех на своем пути и идет по сетке как танк», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

19 января Соболенко в третьем круге разгромила украинку Лесю Цуренко со счетом 6:0, 6:0. Ранее на турнире она победила немку Эллу Зайдель (6:0, 6:1) и чешку Бренду Фрухвиртову (6:3, 6:2). В воскресенье Соболенко сыграет за выход в четвертьфинал с американкой Амандой Анисимовой.