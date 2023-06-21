Ольховский: «Аванесян заставила Касаткину рисковать и ошибаться»

Российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о победе Элины Аванесян над Дарьей Касаткиной в первом круге турнира в Берлине (6:2, 3:6, 7:6 (9:7).

«В концовке третьего сета Касаткина вела 6:4 на тай-брейке, и Аванесян просто кидала мяч в центр, а Касаткина пуляла мяч непонятно куда. Это просто необъяснимо, от игрока топ-20 не ожидаешь такой игры. С другой стороны, надо отдать должное Аванесян, она сумела справиться с давлением и своими нервами. Она навязала сопернице свой ритм и заставила Касаткину рисковать и ошибаться, молодец», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В следующем круге Аванесян сыграет с соотечественницей Анной Блинковой.