Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:25

В Федерации тенниса России прокомментировали поражение Касаткиной от Аванесян на турнире в Берлине

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился мнением о вылете Дарьи Касаткиной в первом круге турнира в Берлине. Теннисистка уступила соотечественнице Элине Аванесян в трех сетах — 2:6, 6:3, 6:7.

«Матчи на траве часто имеют свою интригу. Прежде всего надо отметить игру Элины, которая, получив отличный эмоциональный заряд в Париже, продолжила свою победную серию в матчах с именитыми соперницами», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В следующем матче Аванесян сыграет с Анной Блинковой.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Дарья Касаткина
Элина Аванесян
0
Читайте также
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский: «Аванесян заставила Касаткину рисковать и ошибаться»
Новости
RSS RSS
Все новости