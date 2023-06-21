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Сегодня, 09:52

Навратилова объявила, что полностью вылечилась от рака

Ана Горшкова
Корреспондент
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18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова рассказала, что врачи снова подтвердили, что она вылечилась от рака.

«После целого дня обследований я получила положительный ответ! Спасибо всем врачам, медсестрам, протонным и радиационным волшебникам — какое облегчение. #прощайрак и да, #нафиграк», — написала Навратилова на своей странице в Twitter.

21 марта она заявляла, что находится в стадии ремиссии, после того как у нее были диагностированы рак горла первой стадии и рецидив рака молочной железы.

Чехословацкая спортсменка выиграла в общей сложности 59 титулов «Большого шлема» — в одиночном, парном и смешанном разрядах. Всего Навратилова завоевала 167 титулов WTA в одиночном разряде и 177 в парном разряде.

Источник: Twitter
Теннис
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