Экс-теннисистке Навратиловой диагностировали рак горла и молочной железы

У 18-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Мартины Навратиловой снова диагностировали рак.

Как сообщается на сайте WTA, у 66-летней экс-теннисистки диагностирован рак горла первой стадии, а также рецидив рака молочной железы. Прогноз хороший и на следующей неделе начинается ее лечение в Нью-Йорке.

«Это двойной удар, ситуация серьезная, но все же поправимая. Я надеюсь на благоприятный исход. Я буду бороться изо всех сил», — сказала Навратилова.

Навратиловой впервые диагностировали рак груди в 2010 году, через шесть месяцев врачи констатировали ремиссию.

Чехословацкая спортсменка выиграла в общей сложности 59 титулов «Большого шлема» — в одиночном, парном и смешанном разрядах.