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Сегодня, 12:13

Осака: «Ставлю перед собой цель стать первой ракеткой мира»

Наоми Осака заявила, что хочет стать первой ракеткой мира
Иван Торопцев
Корреспондент
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Наоми Осака.
Фото AFP

Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что хочет стать первой ракеткой мира.

«В прошлом году меня не сильно волновало положение в рейтинге. Главная цель в этом году — быть сеяной на Roland Garos. К концу года хотелось бы оказаться в топ-10, а в следующем году — стать первой ракеткой мира. Приятно гнаться за какой-то целью, пожалуй, мне не хватало этого чувства, желания стремиться к лучшему», — приводит Punto de Break слова Осаки.

В данный момент Осака занимает 77-е место в рейтинге WTA, но спортсменка поднимется на 36-е место после турнира в Майами (США), где она проиграла в финале Иге Свентек (4:6, 0:6).

Теннис
Наоми Осака
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