Осака: «Ставлю перед собой цель стать первой ракеткой мира»

Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что хочет стать первой ракеткой мира.

«В прошлом году меня не сильно волновало положение в рейтинге. Главная цель в этом году — быть сеяной на Roland Garos. К концу года хотелось бы оказаться в топ-10, а в следующем году — стать первой ракеткой мира. Приятно гнаться за какой-то целью, пожалуй, мне не хватало этого чувства, желания стремиться к лучшему», — приводит Punto de Break слова Осаки.

В данный момент Осака занимает 77-е место в рейтинге WTA, но спортсменка поднимется на 36-е место после турнира в Майами (США), где она проиграла в финале Иге Свентек (4:6, 0:6).