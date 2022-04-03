Осака: «Ставлю перед собой цель стать первой ракеткой мира»
Наоми Осака заявила, что хочет стать первой ракеткой мира
Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что хочет стать первой ракеткой мира.
«В прошлом году меня не сильно волновало положение в рейтинге. Главная цель в этом году — быть сеяной на Roland Garos. К концу года хотелось бы оказаться в топ-10, а в следующем году — стать первой ракеткой мира. Приятно гнаться за какой-то целью, пожалуй, мне не хватало этого чувства, желания стремиться к лучшему», — приводит Punto de Break слова Осаки.
В данный момент Осака занимает 77-е место в рейтинге WTA, но спортсменка поднимется на 36-е место после турнира в Майами (США), где она проиграла в финале Иге Свентек (4:6, 0:6).
Новости