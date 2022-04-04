Звонарева стала победительницей турнира в Майами в парном разряде

Звонарева и Зигемунд в финале турнира в Майами победили Кудерметову и Мертенс

Российская теннисистка Вера Звонарева, а также немка Лаура Зигемунд стали победительницами турнира в Майами (США) в парном разряде.

В финале они обыграли россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс счетом 7:6 (7:3), 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты.

Для Звонаревой этот титул стал 12 за карьеру в парном разряде на турнирах WTA.