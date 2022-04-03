«Когда правильно питаешься больше месяца». Свентек обрадовалась пицце после победы в Майами

Польская теннисистка Ига Свентек после победы в финале турнира в Майами над японкой Наоми Осакой опубликовала видео в Twitter.

«Когда правильно питаешься каждый день больше месяца», — подписала видео Свентек, на которой она получает пиццу от тренера.

When you were eating healthy food every day for over a month???



Kiedy jesz zdrowo ka?dego dnia, przez ponad miesi?c??? pic.twitter.com/aSJ5SeHkI7 — Iga ?wi?tek (@iga_swiatek) April 3, 2022

Для Свентек это третий титул в 2022 году. Ранее она победила на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе. В обновленном рейтинге WTA польская тенниситка займет первую строчку.