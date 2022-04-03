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Сегодня, 04:06

«Когда правильно питаешься больше месяца». Свентек обрадовалась пицце после победы в Майами

Свентек обрадовалась пицце после победы в Майами
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Ига Свентек.
Фото Twitter

Польская теннисистка Ига Свентек после победы в финале турнира в Майами над японкой Наоми Осакой опубликовала видео в Twitter.

«Когда правильно питаешься каждый день больше месяца», — подписала видео Свентек, на которой она получает пиццу от тренера.

Для Свентек это третий титул в 2022 году. Ранее она победила на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе. В обновленном рейтинге WTA польская тенниситка займет первую строчку.

Ига Свентек
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