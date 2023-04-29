Андреева — о турнире в Мадриде: «Сидишь за обедом, а вокруг звезды. Видишь Маррея, а он такой красивый!»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала то, что в день 16-летия вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде.

В третьем круге она обыграла Магду Линетт (6:3, 6:3).

«Конечно, я не ожидала, что окажусь здесь и буду играть с Соболенко в четвертом круге. Но мой уровень меня не удивляет. Потому что я знаю, на что способна на корте. Тут потрясающая атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг звезды. Видишь Энди Маррея, а он такой красивый в жизни! Такой потрясающий. Просто оказаться среди таких игроков — невероятно», — приводит слова Андреевой Tennis Channel.

В следующем раунде 16-летняя спортсменка сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.