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29 апреля, 23:40

Андреева: «Давление будет на Соболенко, потому что ей играть с 16-летней девочкой. Мне нечего терять»

Андреева: «Давление будет на Соболенко, потому что ей играть с 16-летней девочкой»
Ана Горшкова
Корреспондент
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16-летняя россиянка Мирра Андреева прокомментировала то, что сыграет с Ариной Соболенко в 1/8 финала турнир WTA 1000 в Мадриде.

«Я не ожидала, что окажусь здесь и буду играть с Соболенко. Я не очень удивлена своим уровнем игры, потому что я знаю, как я могу играть на корте… но, конечно, я не ожидала оказаться здесь и пройти так далеко. Мне нечего терять. Я просто должна прийти и показать лучший теннис, на который я способна. На меня вообще ничего не давит.

Давление будет на ней, потому что ей играть с 16-летней девочкой. Скорее всего, мы будем играть на большом стадионе, и это меня радует», — приводит слова Андреевой сайт WTA.

В третьем круге 16-летняя теннисистка обыграла Магду Линетт (6:3, 6:3), которая занимает 19-е место в рейтинге WTA.

Теннис
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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