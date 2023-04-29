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29 апреля, 18:07

16-летняя Андреева обыграла 19-ю ракетку мира Линетт в третьем круге турнира в Мадриде

Мирра Андреева сыграет с Соболенко в четвертом круге турнира в Мадриде
Ана Горшкова
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Магду Линетт из Польши в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 27 минут.

197-я ракетка мира Андреева 3 раза подала навылет, ни разу не допустила двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету 19-й ракетки мира Линетт 2 эйса, ни одной двойной и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В четвертом круге 16-летняя спортсменка сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7?652?174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, WC) — Магда Линетт (Польша, 17) — 6:3, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/madrid/2023/
Теннис
Мирра Андреева
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