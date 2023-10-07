Лодикова вышла в финал квалификации турнира в Гонконге

Российская теннисистка Дарья Лодикова обыграла Син Ю Че из Гонконга в 1/2 финала квалификации турнира WTA в Гонконге — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 8 минут. 27-летняя россиянка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 1 двойная ошибка 0 (из 2) реализованных брейк-пойнтов.

В финале квалификации Лодикова встретится с победительницей матча Карман Каур Тханди — Анна Данилина.