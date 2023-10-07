Хромачева обыграла Ким в полуфинале квалификации турнира в Сеуле

Российская теннисистка Ирина Хромачева пробилась в финал квалификации турнира в Сеуле. В двух сетах она переиграла кореянку Дабин Ким — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 8 минут. 28-летняя россиянка сделала 4 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету 26-летней кореянки ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.

В финале квалификации российская теннисистка сыграет с Арианне Хартоно из Нидерландов.