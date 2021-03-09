Кудерметова уступила Бенчич во втором круге турнира в Дубае

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич 9 марта в матче 2-го круга турнира в Дубае (ОАЭ) в трех сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову — 6:4, 5:7, 6:4.

Соперницы провели на корте два часа и 40 минут.

В третьем круге Бенчич сыграет против еще одной россиянки — Анастасии Потаповой, которая 9 марта в двух сетах обыграла американку Мэдисон Кис.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 5:7, 6:4

Кори Гауфф (США, WC) — Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — 3:6, 6:0, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:2