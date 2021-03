Кудерметова уступила Бенчич во втором круге турнира в Дубае

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич 9 марта в матче 2-го круга турнира в Дубае (ОАЭ) в трех сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову — 6:4, 5:7, 6:4.

Соперницы провели на корте два часа и 40 минут.

В третьем круге Бенчич сыграет против еще одной россиянки — Анастасии Потаповой, которая 9 марта в двух сетах обыграла американку Мэдисон Кис.

