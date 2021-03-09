Потапова обыграла 19-ю «ракетку» мира Кис во втором круге турнира в Дубае

Россиянка Анастасия Потапова 9 марта во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах обыграла американку Мэдисон Кис — 6:4, 6:3.

Соперницы провели на корте час и 26 минут.

В третьем круге соперницей 19-летней россиянки станет победитель в паре Белинда Бенчич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, WC) — Мэдисон Кис (США, 11) — 6:4, 6:3