Потапова обыграла 19-ю «ракетку» мира Кис во втором круге турнира в Дубае
12:35
Россиянка Анастасия Потапова 9 марта во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах обыграла американку Мэдисон Кис — 6:4, 6:3.
Соперницы провели на корте час и 26 минут.
В третьем круге соперницей 19-летней россиянки станет победитель в паре Белинда Бенчич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, WC) — Мэдисон Кис (США, 11) — 6:4, 6:3
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