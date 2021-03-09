Бертенс вылетела во втором круге турнира в Дубае

Голландка Кики Бертенс проиграла чешке Терезе Мартинцовой в матче второго круга турнира WTA в Дубае (ОАЭ) — 1:6, 4:6.

В параллельных встречах представительница Чехии Каролина Плишкова обыграла Анастасию Севастову из Латвии, а американка Джессика Пегула победила Кристину Младенович из Франции. По итогам еще одной встречи чешка Маркета Вондроушова уступила американке Кори Гауфф.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — Кики Бертенс (Голландия, 5) — 6:1, 6:4

Кори Гауфф (США, WC) — Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — 3:6, 6:0, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:2

Джессика Пегула (США) — Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:2