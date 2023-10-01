Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:31

Калинина победила Вондроушову в первом круге турнира в Пекине

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Украинка Ангелина Калинина победила чешку Маркету Вондроушову в первом круге турнира в Пекине (Китай) — 1:6, 6:4, 6:1. Матч длился 1 час 47 минут.

Ее следующим соперником станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия) — Коко Гауфф (США, 3).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — 1:6, 6:4, 6:1

Дарья Сэвилл (Австралия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:2, 6:2

Ясмин Паолини (Италия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 15) — 3:6, 6:4, 6:4

Теннис
Ангелина Калинина
Беатрис Хаддад Майя
Маркета Вондроушова
0
Читайте также
«Ман Сити» и «МЮ» проиграли, «Реал» разгромил «Жирону»
Хет-трик Рендулича помог «Сочи» победить «Торпедо»
Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США
В конгрессе США обвинили Великобританию в провоцировании мировой войны
Российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова рассказала, какими словами мотивировала себя в финале Токио-2023
Новости
RSS RSS
Все новости