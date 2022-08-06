Кудерметова назвала Жабер хитрой соперницей после победы в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над представительницей Туниса Онс Жабер (7:6 (7:5), 6:2) в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе.

— Очень довольна своим сегодняшним выступлением, — сказала Кудерметова. — Онс — очень хитрый соперник. Она — мастер дроп-шотов и слайсов (укороченных и резаных ударов, — Прим. «СЭ»), поэтому, чтобы не дать ей возможности их делать, мне пришлось здорово поработать.

— Что творилось у вас на душе, когда на тай-брейке первого сета счет из 5:2 в вашу пользу превратился в 5:5? Как хватило спокойствия тут же ответить на три мяча Жабер эйсом?

— Да, этот момент был сложным. Но я просто сказала себе: «Вероника, играй в свою игру и не думай о счете». Помогло.

В полуфинале турнира в Сан-Хосе 25-летняя российская теннисистка сыграет с американкой Шелби Роджерс.