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Сегодня, 17:27

Кудерметова проиграла Гауфф в первом круге турнира в Штутгарте

Мария Гусева
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга 25-летняя спортсменка проиграла американке Кори Гауфф — 2:6, 6:4, 6:7 (3:7).

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Кудерметова сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Гауфф 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Гауфф станет россиянка Анастасия Потапова.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Кори Гауфф (США, 5) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:3)

Теннис
Вероника Кудерметова
Кори Гауфф
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