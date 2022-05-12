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Сегодня, 15:14

Кудерметова и Павлюченкова вышли в четвертьфинал парного турнира в Риме

Анна Горшкова
Корреспондент
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Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова вышли в четвертьфинал парного турнира в Риме.

Во втором круге девушки играли против пары Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе, однако матч закончился досрочно при счете 6:1, 0:0 из-за отказа соперниц.

В 1/4 финала Кудерметова и Павлюченкова сыграют против пары Сторм Сандерс/Чжан Шуай.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — 6:1, 0:0 отказ 2-й пары

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Вероника Кудерметова
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