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Сегодня, 14:40

Соболенко обыграла Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Анна Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.

На счету Соболенко девять эйсов, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми. У Пегулы ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два из четырех реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Риме белорусская теннисистка сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Дэниэлл Коллинз (США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Джессика Пегула (США, 13) — 6:1, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
Джессика Пегула
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