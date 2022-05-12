Рыбакина уступила в третьем круге турнира в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила Жиль Тайхманн из Швейцарии в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч продолжался 3 часа две минуты и завершился со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 5:7. В четвертьфинале Тайхманн сыграет с победительницей встречи Дарья Касаткина (Россия) — Паула Бадоса (Испания).

В другой игре канадка Бьянка Андрееску обыграла хорватку Петру Мартич со счетом 6:4, 6:4. В 1/4 финала турнира в Риме Андрееску сыграет либо с Игой Свентек, либо с Викторией Азаренко.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:5

Бьянка Андрееску (Канада) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 6:4, 6:4