Кудерметова и Бабош вышли в полуфинал парного турнира в Дубае
18:16
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Венгрии Тимеа Бабош пробились в полуфинал турнира WTA в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. В матче 1/4 финала они победили чешскую пару Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — 6:3, 7:5
В 1/2 финала Бабош и Кудерметова сыграют с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Тимеа Бабош/Вероника Кудерметова (Венгрия/Россия, 5) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — 6:3, 7:5
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