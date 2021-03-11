Кудерметова и Бабош вышли в полуфинал парного турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Венгрии Тимеа Бабош пробились в полуфинал турнира WTA в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. В матче 1/4 финала они победили чешскую пару Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — 6:3, 7:5

В 1/2 финала Бабош и Кудерметова сыграют с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Тимеа Бабош/Вероника Кудерметова (Венгрия/Россия, 5) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — 6:3, 7:5