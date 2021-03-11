Мертенс вышла в полуфинал турнира в Дубае

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в четвертьфинале турнира в Дубае обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 5:7, 7:5, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. Бельгийка сделала 3 эйса, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов.

В полуфинале Мертенс встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элисе Мертенс (Бельгия, 10) — Джессика Пегула (США) — 5:7, 7:5, 6:0