Мертенс вышла в полуфинал турнира в Дубае
17:21
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в четвертьфинале турнира в Дубае обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 5:7, 7:5, 6:0.
Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. Бельгийка сделала 3 эйса, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов.
В полуфинале Мертенс встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Арина Соболенко (Белоруссия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элисе Мертенс (Бельгия, 10) — Джессика Пегула (США) — 5:7, 7:5, 6:0
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