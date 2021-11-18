Крейчикова и Синякова выиграли итоговый турнир WTA
03:56
Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова выиграли финал итогового турнира WTA. В двух сетах они переиграли Си Сувэй и Элисе Мертенс — 6:3, 6:4.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara
Призовой фонд 5 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) — Си Сувэй (Тайвань) / Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:4
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