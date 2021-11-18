Крейчикова и Синякова выиграли итоговый турнир WTA

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова выиграли финал итогового турнира WTA. В двух сетах они переиграли Си Сувэй и Элисе Мертенс — 6:3, 6:4.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) — Си Сувэй (Тайвань) / Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:4