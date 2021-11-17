Глава WTA: «Шуай Пэн проявила невероятную смелость, описав обвинения в сексуальном насилии члена правительства Китая»
Глава WTA Стив Саймон прокомментировал письмо, которое сегодня от лица якобы Шуай Пэн опубликовал китайский госканал CGTN.
«Это заявление только увеличивает мою обеспокоенность по поводу ее безопасности и местоположения, — приводит слова Саймона официальный сайт WTA. — Мне трудно поверить, что она на самом деле написала письмо, которое мы получили, или верить в те слова, которые ей приписывают. Шуай Пэн проявила невероятную смелость, описав обвинения в сексуальном насилии против бывшего высокопоставленного члена правительства Китая».
Глава WTA заявил, что он все еще не может связаться с теннисисткой и поговорить.
«WTA и всему миру нужны независимые и подтверждаемые доказательства того, что она в безопасности. Я не раз пытался с ней связаться разными методами, но безуспешно. Шуай Пэн должна иметь возможность говорить свободно, без принуждения и запугивания. Ее обвинения нужно уважать и провести прозрачное расследование, не подвергающееся цензуре. Голоса женщин должны быть услышаны, к ним должно проявляться уважение. Они не должны подвергаться цензуре и подавлению», — добавил он.
14 ноября китайская теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в насилии, написав об этом в социальной сети Weibo. Пост Шуай был удален через 20 минут, был заблокирован поиск по фамилии теннисистки, а также по слову «теннис». После этого Шуай Пэн перестала выходить на связь.
Дополнительная информация:
https://www.wtatennis.com/news/2356029/statement-by-steve-simon-wta-chairman-ceo
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