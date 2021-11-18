Мугуруса впервые в карьере выиграла Итоговый турнир года WTA
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира года в Гвадалахара, в финале победив эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
Для 28-летней Мугурусы это первая победа на Итоговом турнире в карьере. В 2015 году она выходила в финал Итогового турнира в парном разряде.
Кроме того, она стала первой испанкой, выигравшей этот турнир в одиночном разряде.
Мугуруса — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2016 и Уимблдон-2017).
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara
Призовой фонд 5 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Анетт Контавейт (Эстония, 8) — 6:3, 7:5
The first Spaniard to win the @WTAFinals ?— wta (@WTA) November 18, 2021
?? @GarbiMuguruza cruises to victory in straight-sets over Kontaveit to claim the #AKRONWTAFinals trophy ? pic.twitter.com/0VNofMRosv
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