Мугуруса впервые в карьере выиграла Итоговый турнир года WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира года в Гвадалахара, в финале победив эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Для 28-летней Мугурусы это первая победа на Итоговом турнире в карьере. В 2015 году она выходила в финал Итогового турнира в парном разряде.

Кроме того, она стала первой испанкой, выигравшей этот турнир в одиночном разряде.

Мугуруса — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2016 и Уимблдон-2017).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Анетт Контавейт (Эстония, 8) — 6:3, 7:5