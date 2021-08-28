Контавейт и Бегу сыграют в финале турнира в Кливленде
03:44
Эстонка Анетт Контавейт вышла в финал турнира в Кливленде. Она в двух сетах выиграла у испанки Сары Соррибес Тормо.
В финале Контавейт встретится с румынкой Ириной-Камелией Бегу.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:4, 6:4
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