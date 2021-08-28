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Контавейт и Бегу сыграют в финале турнира в Кливленде

03:44
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Эстонка Анетт Контавейт вышла в финал турнира в Кливленде. Она в двух сетах выиграла у испанки Сары Соррибес Тормо.

В финале Контавейт встретится с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:4, 6:4

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/Cleveland/2021/

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Евгений Козинов все материалы автора

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