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Кудерметова провела тренировку с Ким Клейстерс

10:06
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова выложила в своем Instagram совместное фото с бывшей первой ракеткой мира Ким Клейстерс.

«Провела тренировку с Ким Клейстерс. Она не только великий чемпион, но и потрясающий человек», — подписала фото Кудерметова.

38-летняя бельгийка является победительницей четырех турниров «Большого шлема» (Australian Open-2011 и US Open-2005, 2009, 2010). Кроме того, она побеждала на Roland Garros-2003 и Уимблдоне-2003 в парном разряде.

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Роман Шишов все материалы автора

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