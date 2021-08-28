Кудерметова провела тренировку с Ким Клейстерс

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выложила в своем Instagram совместное фото с бывшей первой ракеткой мира Ким Клейстерс.

«Провела тренировку с Ким Клейстерс. Она не только великий чемпион, но и потрясающий человек», — подписала фото Кудерметова.

38-летняя бельгийка является победительницей четырех турниров «Большого шлема» (Australian Open-2011 и US Open-2005, 2009, 2010). Кроме того, она побеждала на Roland Garros-2003 и Уимблдоне-2003 в парном разряде.