Грачева проиграла в полуфинале турнира в Чикаго

Француженка Ализе Корне вышла в финал турнира в Чикаго. В трех сетах она переиграла россиянку Варвару Грачеву — 4:6, 6:1, 6:0.

В финале Корне встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Чикаго (США)

Турнир WTA WTA Chicago Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ализе Корне (Франция, 9) — Варвара Грачева (Россия) — 4:6, 6:1, 6:0



Следующий соперник

Элина Свитолина (Украина, 1)