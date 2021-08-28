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Грачева проиграла в полуфинале турнира в Чикаго

01:35

Француженка Ализе Корне вышла в финал турнира в Чикаго. В трех сетах она переиграла россиянку Варвару Грачеву — 4:6, 6:1, 6:0.

В финале Корне встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Чикаго (США)

Турнир WTA WTA Chicago Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ализе Корне (Франция, 9) — Варвара Грачева (Россия) — 4:6, 6:1, 6:0


Следующий соперник
Элина Свитолина (Украина, 1)

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Евгений Козинов все материалы автора

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