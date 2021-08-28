Грачева проиграла в полуфинале турнира в Чикаго
01:35
Француженка Ализе Корне вышла в финал турнира в Чикаго. В трех сетах она переиграла россиянку Варвару Грачеву — 4:6, 6:1, 6:0.
В финале Корне встретится с украинкой Элиной Свитолиной.
Чикаго (США)
Турнир WTA WTA Chicago Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Ализе Корне (Франция, 9) — Варвара Грачева (Россия) — 4:6, 6:1, 6:0
Следующий соперник
Элина Свитолина (Украина, 1)
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