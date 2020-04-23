Кирьос раскритиковал предложение Федерера объединить мужской и женский теннис

Австралийский теннисист Ник Кирьос не поддержал предложение четвертой ракетки Роджера Федерера объединить ATP и WTA.

— Кто-нибудь вообще поинтересовался мнением игроков ATP о том, что они думают по поводу слияния с WTA и насколько хорошо это было бы для нас? — -написал он в своем Twitter.

Did anyone ask the majority of the ATP what they think about merging with the WTA and how it is good for us? — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) April 22, 2020

«Настало время объединить мужской и женский теннис». Неожиданное предложение Федерера