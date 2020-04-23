Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кирьос раскритиковал предложение Федерера объединить мужской и женский теннис

10:46
Теги:

Австралийский теннисист Ник Кирьос не поддержал предложение четвертой ракетки Роджера Федерера объединить ATP и WTA.

— Кто-нибудь вообще поинтересовался мнением игроков ATP о том, что они думают по поводу слияния с WTA и насколько хорошо это было бы для нас? — -написал он в своем Twitter.

«Настало время объединить мужской и женский теннис». Неожиданное предложение Федерера

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир