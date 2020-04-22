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«Настало время объединить мужской и женский теннис». Неожиданное предложение Федерера

15:10
Роджер Федерер. Фото twitter.com/AustralianOpen
Роджер Федерер. Фото twitter.com/AustralianOpen
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Четвертая ракетка мира Роджер Федерер в своем Twitter предложил объединить мужской и женский теннис.

— Просто интересно, — написал Федерер. — Я один думаю, что сейчас настало время объединить мужской и женский теннис? Я о слиянии WTA и ATP. Я не говорю о слиянии соревнований на корте, а о слиянии двух руководящих органов, которые осуществляют надзор за профессиональными турами мужчин и женщин.

Сейчас вса слишком запутанно для фанатов, когда существуют разные системы рейтинга, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров. Возможно, это должно было случиться давным-давно, но, может быть, сейчас самое время. Настали трудные времена для каждого вида спорта, и мы можем выйти из этого с двумя ослабленными организациями или одной, но сильной.

Из-за пандемии коронавируса почти все соревнования в мире отменены или приостановлены, а спортсмены тренируются дома в условиях самоизоляции.

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