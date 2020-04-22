«Настало время объединить мужской и женский теннис». Неожиданное предложение Федерера

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер в своем Twitter предложил объединить мужской и женский теннис.

— Просто интересно, — написал Федерер. — Я один думаю, что сейчас настало время объединить мужской и женский теннис? Я о слиянии WTA и ATP. Я не говорю о слиянии соревнований на корте, а о слиянии двух руководящих органов, которые осуществляют надзор за профессиональными турами мужчин и женщин.

Сейчас вса слишком запутанно для фанатов, когда существуют разные системы рейтинга, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров. Возможно, это должно было случиться давным-давно, но, может быть, сейчас самое время. Настали трудные времена для каждого вида спорта, и мы можем выйти из этого с двумя ослабленными организациями или одной, но сильной.

It probably should have happened a long time ago, but maybe now is really the time.

These are tough times in every sport and we can come out of this with 2 weakened bodies or 1 stronger body. https://t.co/30SbbAla5g — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

Из-за пандемии коронавируса почти все соревнования в мире отменены или приостановлены, а спортсмены тренируются дома в условиях самоизоляции.