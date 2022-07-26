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Сегодня, 10:00

«Кое-кто в стране думает, что натурализованные спортсмены закрывают дорогу молодым. Проводим разъяснительную работу». Казахстанский чиновник — о приглашении россиянки Рыбакиной

Рустам Имамов
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Игорь Рабинер
Читать «СЭ» в
Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.
Фото Пресс-служба федерации тенниса Казахстана

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский в интервью «СЭ» рассказал о том, как в его стране относятся к натурализации иностранных спортсменов.

«На самом деле достаточно болезненно. Во-первых, есть мнение, что натурализованные спортсмены закрывают дорогу молодым, во-вторых, что это стоит огромных денег и их платит государство. В других видах спорта были прецеденты, когда заключались многомиллионные контракты без особых результатов на выходе. Но у нас все иначе, потому что мы не используем государственные деньги. И, поскольку президент федерации тратит свои личные средства, отношение к этому совсем другое. Хотя не все это понимают, и некоторые думают, что федерация финансируется государством. Поэтому проводим разъяснительную работу, публикуем материалы с деталями, что это частная инициатива», — сказал Польский в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

Напомним, что недавней победительницей Уимблдона стала Елена Рыбакина. Она родилась в Москве, но с 2018 года представляет Казахстан.

Елена Рыбакина, а&nbsp;также (справа налево) Булат Утемуратов, Софья Тартакова, Шамиль Тарпищев и&nbsp;Евгений Кафельников. История чемпионки Уимблдона Рыбакиной — зеркало российского тенниса
Елена Рыбакина
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