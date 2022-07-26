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Сегодня, 10:45

«Деньги правят миром». Кафельников — о смене гражданства чемпионки Уимблдона Рыбакиной

Рустам Имамов
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Игорь Рабинер
Читать «СЭ» в
Евгений Кафельников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вице-президент Федерации тенниса России и экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал успех Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2022.

«Деньги правят миром». Когда у кого-то есть неограниченная возможность их тратить, то на расходы они не обращают внимания. Тут Казахстан в беспроигрышной ситуации. Мы растим и предоставляем. А им остается только выйти на рынок и их купить. Хорошо это или плохо — мне трудно говорить. Это то же самое, что с хоккеистами. Мы производим, а потом они уезжают в НХЛ. Потому что там лучше», — сказал Кафельников в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

Отметим, что Рыбакина родилась в Москве, но четыре года назад сменила спортивное гражданство.

 
Елена Рыбакина, а&nbsp;также (справа налево) Булат Утемуратов, Софья Тартакова, Шамиль Тарпищев и&nbsp;Евгений Кафельников. История чемпионки Уимблдона Рыбакиной — зеркало российского тенниса

 

Евгений Кафельников
Елена Рыбакина
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