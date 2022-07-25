Дьяченко разгромно проиграла китаянке Линь в первом круге турнира в Праге

Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла китаянке Чжу Линь в первом круге турнира в Праге.

Игра длилась 1 час и 10 минут и закончилась со счетом 1:6, 1:6.

В следующем круге китаянка Линь сыграет с победителем в паре Ван Синьюй (Китай) — Анастасия Потапова (Россия, 7).

Также на турнире в Праге словенская теннисистка Далила Якупович обыграла бельгийку Элисон Ван Уйтванк. Игра длилась 46 минут и завершилась при счете 5:2 из-за отказа бельгийки продолжать. Якупович сыграет в следующем круге с китаянкой Ван Цян.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чжу Линь (Китай) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:1, 6:1

Далила Якупович (Словения, Q) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 6) — 5:2 отказ 2-го игрока