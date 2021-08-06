Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе

Россиянка Дарья Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Сан-Хосе. В 1/4 финала она сломила сопротивление Магды Линетт из Польши в трех сетах — 6:4, 3:6, 6:4.

За 2 часа 18 минут матча 24-летняя Касаткина выполнила три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 3:6, 6:4