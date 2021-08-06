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Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе

6 августа 2021, 23:28
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Россиянка Дарья Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Сан-Хосе. В 1/4 финала она сломила сопротивление Магды Линетт из Польши в трех сетах — 6:4, 3:6, 6:4.

За 2 часа 18 минут матча 24-летняя Касаткина выполнила три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 3:6, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора

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