Мертенс сыграет с Касаткиной в полуфинале турнира в Сан-Хосе
01:58
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:3, 7:6 (10:8)) в 1/4 финала турнира WTA в Сан-Хосе (США).
В полуфинале соперницей бельгийки станет представительница России Дарья Касаткина.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан, 8) — 6:3, 7:6 (10:8)
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