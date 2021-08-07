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Мертенс сыграет с Касаткиной в полуфинале турнира в Сан-Хосе

01:58
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:3, 7:6 (10:8)) в 1/4 финала турнира WTA в Сан-Хосе (США).

В полуфинале соперницей бельгийки станет представительница России Дарья Касаткина.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан, 8) — 6:3, 7:6 (10:8)

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Евгений Петров все материалы автора

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